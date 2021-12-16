Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor

Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma programı düşük reytingler nedeniyle erken finale yapacak.

SON KEZ SEYİRCİLERİN KARŞISINA ÇIKACAK

Medyatava'nın haberine göre, Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma, 15 Aralık Cuma günü son defa seyirci karşısına çıkacak. İlk olarak 9 Ağustos'ta yayınlamaya başlayan program, 95. bölümüyle final yapacak.

SHOW TV'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Ece Üner, geçtiğimiz yaz kanaldan istifa ederek Kanal D'ye transfer olmuştu.