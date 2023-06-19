Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak - Son Dakika
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Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak

19.06.2023 09:00

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle tanınan Eda Ece, 2 gün sonra Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girecek. Çiftin nikah davetiyesi sade bir şekilde hazırlandı. Nikah şahitliğini ise menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen ve Ayşegül Aldinç yapacak. Eda Ece'nin düğünde giyeceği gelinlikler ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde final yapan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 2 gün sonra Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak. Çiftin yakın dostlarına gönderdiği nikah davetiyesi de sosyal medyaya düştü.

SADE BİR DAVETİYE TERCİH ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre, uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan ikili, İstanbul'daki lüks bir otelde dünyaevine girecek. Nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen ve Ayşegül Aldinç'in yapacağı Eda Ece'nin sade bir nikah davetiyesi hazırlatması dikkat çekti. Çift, davetiyeye sadece "Düğün davetimizde birlikte olmaktan mutluluk duyacağız" yazdırdı.

Güzel oyuncu Eda Ece'nin düğünde tercih edeceği gelinlikler ise merak konusu oldu.

2 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
2 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
2 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
2 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
2 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
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Buğrahan Tuncer, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak - Son Dakika
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