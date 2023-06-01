20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı - Son Dakika
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20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı

20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı

01.06.2023 07:42

Başrol oynadığı Yasak Elma dizisi final yapan ve 21 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Eda Ece, uzun süredir sarı kullandığı saçlarını koyu renge boyattı.

Uzun yıllardır FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, final yapmalarının ardından soluğu kuaförde aldı. 20 gün sonra basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu, saçlarını boyattı.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Sarı saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçilerinden de tam not aldı. Oyuncu için "Gençleşmişsin" yorumları yapıldı.

20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı

DÜĞÜNÜN DETAYLARI NETLEŞİYOR

Öte yandan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğün detayları da belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikah masasına oturacak. Ece'nin düğünde Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam sahne alacak. Güzel oyuncunun şahitliğini ise menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç üstlenecek.

20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı
20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı
20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı
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Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 20 gün sonra nikah masasına oturacak olan Eda Ece, saçlarını boyattı - Son Dakika


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