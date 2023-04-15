Aşk-ı Memnu'nun çekimleri sürüyor! Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'tan ilk görüntü - Son Dakika
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Aşk-ı Memnu'nun çekimleri sürüyor! Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'tan ilk görüntü

15.04.2023 10:15

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla sinemada yeniden çekiliyor. Filmde başrol olan Farah Zeynep Abdullah, setten ilk fotoğrafı sevenleriyle paylaştı. Filmde Bihter rolünde izleyeceğimiz Abdullah, güzelliğiyle dikkat çekti.

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini "Bihter" adıyla film oluyor. Merakla beklenen filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonat, Hande Ataizi, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı filmin Bihter'inden ilk kare geldi.

YENİ BİHTER'DEN İLK KARE

Çekimleri hız kesmeden devam eden filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından sette hazırlanırken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun "İşte yine başlıyoruz. Bihter" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Filmde Behlül'ü oynayacak olan Boran Kuzum kalp emojisi koyarken Nihal'i oynayacak Helin Kandemir de kalp ve alev emojileri yorumu yaptı.

Aşk-ı Memnu filmin çekimleri devam ediyor! Yeni Bihter, Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi
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Farah Zeynep Abdullah, Aşkı Memnu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk-ı Memnu'nun çekimleri sürüyor! Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'tan ilk görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu'nun çekimleri sürüyor! Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'tan ilk görüntü - Son Dakika
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