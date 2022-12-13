14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı - Son Dakika
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14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı

13.12.2022 15:35
14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı

Efsane dizi Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile buluştu. Üçlünün birlikte çekildiği poz beğeni rekoru kırdı.

2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi o dönem izlenme rekorları kırmıştı. Tekrarları da çok ilzenen dizinin başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tüm zamanların en iyi dizi çifti seçilmişti.

ÜNLÜ YÖNETMEN PAYLAŞTI

Behlül ve Bihter karakterlerine hayat veren ikili oyunculukları ile de övgü toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir başka projede buluşarak hayranlarını heyecenlandıran efsane ikili, dün gece Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Ünlü yönetmen, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı

YENİ PROJE MERAKLA BEKLENİYOR

14 yılın ardından Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili birlikte çekildiği kareler sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı
14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı
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Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı - Son Dakika
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