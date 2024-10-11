Elif Buse Doğan\'dan Yeni Şarkı

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ELİF Buse Doğan'ın yeni şarkısı 'Aşk Güzel Şey Sanmışım' dinleyicilerle buluştu.

Söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkı, Elif Buse Doğan'ın yorumuyla dinleyicilere ulaşıyor. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran'ın yaptığı şarkının klibinde ise yönetmen koltuğunda Kaan Yorulmaz oturuyor. Şarkı, bugünden itibaren EBD Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.