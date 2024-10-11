ELİF Buse Doğan'ın yeni şarkısı 'Aşk Güzel Şey Sanmışım' dinleyicilerle buluştu.
Söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkı, Elif Buse Doğan'ın yorumuyla dinleyicilere ulaşıyor. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran'ın yaptığı şarkının klibinde ise yönetmen koltuğunda Kaan Yorulmaz oturuyor. Şarkı, bugünden itibaren EBD Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.
Son Dakika › Magazin › Elif Buse Doğan'dan Yeni Şarkı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?