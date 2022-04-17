Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

17.04.2022 12:45

"Langıdı Lan Lan Samsak Döveci" şarkısıyla çıkış yakalayan ve ünlenen Elif Buse Doğan, türküyü birlikte yorumladığı Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası patladı. Doğan "Ahde vefasızlığı üzmüştür." ifadelerini kullandı.

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısı iki arkadaşının arasını fena açtı. 'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan şarkıyla popüler oldu ama bu popülerlik dostluğu bitirdi.

"AHDE VEFASIZLIĞI ÜZMÜŞTÜR"

Serkan Çağrı arkadaşını suçlayarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" ifadelerini kullandı.

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerginliğinde son perde! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

"HAKSIZ YERE HEDEF GÖSTERİLİYORUM"

Elif Buse Doğan üst üste yapılan açıklamalar sonrası en sonunda isyan etti. Elif Buse Doğan Instagram hesabından yaptığı açıklamada haksız yere hedef gösterildiğini, aslında türküyü beraber çıkarma kararı aldıklarını ve tüm düzenlemeler bittikten sonra Çağrı'nın vazgeçtiğini duyurdu. Şarkıcı açıklamasında "Eser daha sonra Instagram'a sıçradı, Serkan Çağrı da Instagram'a sıçramasının ardından beni aradı, 'single yapalım' dedi. Ben akustik yaptığımı söylediğimde ise 'Eseri ben buldum, etik değil. Kimseye yedirmem bu eseri' dedi. Bir eserin sosyal medyada patlaması mı gerekiyordu single yapmak için dedim" yorumunda bulundu.

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerginliğinde son perde! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

"SİZLERİ MEŞGUL ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Elif Buse Doğan "Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak 1 Nisan'da single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere 'Buse türküyü kendine mal etmeye çalıştı' diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim" dedi. Doğan, "Herkesin bin bir tane derdinin olduğu bu dönemde böyle komik bir şeyin içine çekilip, sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim" notuyla açıklamasını sonlandırdı. Elif Buse Doğan, birlikte çıkaracakları tekli için hazırlanan basın bültenlerini ve kapak fotoğrafını da paylaştı. İşte genç şarkıcının açıklamasının tamamı;

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerginliğinde son perde! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerginliğinde son perde! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerginliğinde son perde! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerginliğinde son perde! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerginliğinde son perde! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
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Serkan Çağrı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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