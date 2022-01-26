Geçtiğimiz Ekim ayında FOX Tv ekranlarına gelen yeni dizi Elkızı, konusu itibariyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Mücadeleci bir kadın hikayesi anlatan dizi, oyuncu kadrosu ile seyirciden tam not almayı başarmıştı. Ancak ilk olarak Cumartesi akşamları FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan dizi yayın gününü değiştirince, izleyicinin Elkızı dizisi final mi yapıyor sorularına yanıt aranıyor. FOX Tv'nin yeni sezon hayatına başlayan Elkızı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Elkızı dizisi final mi yapıyor? Elkızı neden bitiyor, final bölümü ne zaman? Elkızı oyuncuları kim? Elkızı dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? Elkızı final bölümü fragmanı ne? Elkızı dizisi ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

ELKIZI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX Tv ekranlarına Ekim ayında gelen yeni dizi Elkızı, konusu itibariyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Mücadeleci bir kadın hikayesi anlatan dizi, oyuncu kadrosu ile seyirciden tam not almayı başarmıştı. Ancak ilk olarak Cumartesi akşamları FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan dizi yayın gününü değiştirince, izleyicinin Elkızı dizisi final mi yapıyor sorularına yanıt aranıyor. FOX Tv'nin yeni sezon hayatına başlayan Elkızı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

Reyting kurbanı olan Elkızı dizisi, oyuncuları ve konusu itibariyle seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ancak reytingleri kötü giden dizi final yapma kararı aldı.

ELKIZI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İlk yayınlandığı günden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi Elkızı, reyting kurbanı oldu. Elkızı neden bitiyor ve final bölümü ne zaman olacağı merak konusu oldu. Reyting kurbanı olan Elkızı dizisi, oyuncuları ve konusu itibariyle seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ancak reytingleri kötü giden dizi final yapma kararı aldı. İlk bölüm yayın tarihi Cumartesi akşamları olan dizi, Pazar günü yeni bölüm ile seyircisiyle buluşuyordu. Bununla beraber, Pazar gününe alınmasına rağmen reytingleri istenilen başarıya ulaşamayan Elkızı dizisi final bölümü ile ekranlara veda etmeyi planlıyor.

ELKIZI DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

FOX Tv'nin yeni dizisi Elkızı, istenilen başarıya ulaşamayınca final yapma kararı aldı. Yayın tarihini Cumartesi akşamdan, Pazar akşama alınan Elkızı dizisinin ne zaman final bölümü yayınlanacağı merak konusu oldu. Reyting kurbanı olan Elkızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyiciden tam not almayı başarmıştı. Seyircinin merakla beklediği final bölümü ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Elkızı dizisi final bölümü 30 Ocak Pazar akşamı FOX Tv ekranlarına gelecek olan 13. bölüm ile seyircisine veda edecektir.

ELKIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Ezo Bozdağlı : Sevda Erginci

Cavidan Bozdağlı : Perihan Savaş

Resul Bozdağlı : Fikret Kuşkan

Ayfer Bozdağlı : Nur Yazar

Harun Karasu : İsmail Ege Şaşmaz

Ali Demir : Münir Can Cindoruk

Zeliha Bozdağlı : Sedef Avcı

Songül Turan : Gökçe Akyıldız

Nermin Şanlı : Toprak Sağlam

Aslı Yaman : Pelinsu Çileli

Ekrem Demir : Macit Koper