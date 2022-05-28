Emre Kaya Büyükşehir'in final programında sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Kaya Büyükşehir'in final programında sahne alacak

28.05.2022 09:45
Emre Kaya Büyükşehir'in final programında sahne alacak

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, 29 Mayıs Pazar günü 18.30'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası final maçı öncesinde konser verecek.

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, 29 Mayıs Pazar günü 18.30'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası final maçı öncesinde konser verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun nabzını tuttuğu büyük şampiyonalara bir yenisini daha ekliyor. Başkan Yüce'nin girişimleriyle Serdivan'da yapılması kararlaştırılan Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası müsabakalarında ayrıca bir de konser rüzgarı esecek. Özellikle gençlerin yakından takip ettiği, şarkılarıyla milyonlarca kişiye ulaşan sanatçı Emre Kaya final maçı öncesinde sahne alacak.

Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan konser 18.30'da başlayacak. Yoğun ilgiyle geçmesi beklenen konsere ve final maçlarına katılım ücretsiz olacak. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Tüm sporseverleri ve sanatseverleri Serdivan'da yapacağımız dev organizasyonda en iyi şekilde ağırlamak için hazırlık yapıyoruz, tüm hemşerilerimizi bekleriz" denildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı
Kaynak: İHA

Emre Kaya, Türkiye, Hentbol, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Kaya Büyükşehir'in final programında sahne alacak - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 09:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Kaya Büyükşehir'in final programında sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement