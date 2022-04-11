En Büyük Hayalini Açıkladı - Son Dakika

Alışveriş yaptıktan sonra sorularını yanıtlayan Funda Arar, "Müzikalde rol almak ister misiniz?" sorusuna "Tabii ki. İçime sinecek bir proje olursa rol almak isterim. Müzikal yapmak için büyük bütçeler gerekiyor. Dediğim gibi hoş bir müzikal olursa rol almak isterim" cevabını verdi.

FUNDA ARAR KİMDİR?

Funda Arar (d. 8 Nisan 1975, Ankara), Türk pop müzik şarkıcısı. Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanılmıştır.

FUNDA ARAR ALBÜMLERİ

2000: Sevgilerde

2002: Alagül

2003: Sevda Yanığı

2006: Son Dans

2008: Rüya

2009: Zamanın Eli

2011: Aşkın Masum Çocukları

2012: Sessiz Sinema

2015: Hoşgeldin

2017: Aşk Hikayesi

2018: Arabesk

FUNDA ARAR ÖZEL HAYATI

Funda Arar, 2004 yılından bu yana Febyo Taşel ile evlidir. Evlilik günü için 28 Haziran ve 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 2004 İstanbul Zirvesi'ni seçtiğini belirten Arar, "Farklı bir tarihte evlenmeyi düşünüyorduk ama fazla duyulmasın diye bugünü seçtik" demiştir. Funda Arar'ın, 9 Temmuz 2013 tarihinde Aras adını verdiği bir oğlu olmuştur.