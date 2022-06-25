En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi - Son Dakika
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En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi

25.06.2022 16:21

Sihirli Annem, Acemi Cadı ve Hanımın Çiftliği gibi çok izlenen dizilerin senaristliğini üstlenen Gamze Özer, bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Acı haberi duyuran Armağan Çağlayan, "Her ölüm erken ama, senin için çok erkendi. Yattığın yer incitmesin" dedi.

2003 ve 2012 yılları arasında Kanal D ile Star TV'de yayınlanan daha sonra Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin yaratıcısı ve senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Birçok önemli işe imza atan senarist Gamze Özer bu sabah saatlerinde Sakız Adası'ndaki evinde ölü bulundu. 47 yaşında hayata veda eden Gamze Özer'in genç yaştaki ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Özer, Sihirli Annem'in yanı sıra Hanımın Çiftliği, Annem ve Acemi Cadı'nın ekibinde yer alarak adını geniş bir kitleye duyurdu. Acı haberi duyuran Armağan Çağlayan ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İnanamıyorum! Ah Gamze... Her ölüm erken ama senin için çok erkendi. Yattığın yer incitmesin" ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem dizisinin yaratıcısı Gamze Özer, evinde ölü bulundu

Seray Sever ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Canım, umarım gittiğin yerde huzur bulursun. Seni çok özleyeceğim" dedi.

Sihirli Annem dizisinin yaratıcısı Gamze Özer, evinde ölü bulundu
Sihirli Annem dizisinin yaratıcısı Gamze Özer, evinde ölü bulundu
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Son Dakika Magazin En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi - Son Dakika
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