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En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu - Son Dakika

En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu

06.12.2021 10:21

Dün akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Influencer dalında ödül alan Rachel Araz Kiresepi'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Fenomen için "Hediye paketi gibi olmuşsun" ve "Gecenin en kötü elbisesi" yorumları yapıldı.

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.

"İLK DEFA GÖBEKSİZ ŞEKİLDE ÖDÜL ALIYORUM"

Gecede En iyi Kadın Infulencer ödülü ise Rachel Araz Kiresepi'nin oldu. Ödülünü oyuncu Murat Cemcir'in elinden alan Kiresepi, konuşmasında "Aldığım bütün ödüllerde hamileydim ve sahneye her çıktığımda sadece ben değil, beni izleyenler de çok heyecanlanıyordu. İlk defa göbeksiz şekilde ödül alıyorum. Heyecanlıyım, gururluyum. Anneme, babama, eşime, beni bu gecede bir kelebek gibi hissettiren Hakan Yıldırım'a ve en büyük teşekküre beni izleyen herkese ediyorum" dedi.

En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz Kiresepi, kıyafetiyle alay konusu oldu

KIYAFETİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Konuşmasının yanı sıra özel tasarım kıyafetiyle de çok konuşulan Razhel Araz Kiresepi, sosyal medyada gündem oldu. Kıyafeti hiç beğenilmeyen fenomen için "Gecenin en kötü elbisesi" yorumu yapıldı.

İşte Rachel Araz Kiresepi'nin alay konusu olan elbisesi için gelen yorumlar...

En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz Kiresepi, kıyafetiyle alay konusu oldu
En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz Kiresepi, kıyafetiyle alay konusu oldu
En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz Kiresepi, kıyafetiyle alay konusu oldu
En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu

Altın Kelebek Ödülleri, Rachel Araz, Cem Davran, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu - Son Dakika
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