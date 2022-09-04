Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı - Son Dakika
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Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı

04.09.2022 16:46

En son 2018 yılında Hollanda yapımı 'Heer & Meester' filminde rol aldıktan sonra oğlu Demir'e vakit ayırmak için ekranlara ara veren Azra Akın, arkadaşlarının düğününe gitti. Güzel ismin düğünde çekilen fotoğrafı hayranlarının beğenisini topladı.

Bebek dünyaya getirmesinin ardından oyunculuğa ara veren isimlerden biri de ünlü manken Azra Akın olmuştu. Zaman zaman reklam filmlerinde boy gösteren güzel isim, uzun süreden bu yana herhangi bir yapımda rol almıyordu. Akın son olarak 2018 yılında Hollanda yapımı 'Heer & Meester' filminde oynadı.

ARKADAŞLARININ DÜĞÜNÜNE KATILDI

Akın son olarak ise arkadaşları Efe ve Damla'nın düğününe eşi Atakan Koru ve oğlu Demir Koru ile katıldı. Güzel isim düğün için kırmızı bir elbise tercih etti. Akın'ın bu elbise ile çekilen fotoğrafı ise hayranlarından tam not aldı.

İşte o fotoğraflar:

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Azra Akın bir düğüne katıldı! Son pozu çok beğenildi
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Azra Akın bir düğüne katıldı! Son pozu çok beğenildi
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Atakan Koru, Azra Akın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı - Son Dakika
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