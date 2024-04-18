Magazin

Av.Edip Önder'in yeni yönetim kurulu Tayyar Işıksaçan, Şeniz Ulusoy, Emrah Yedekçi, Nezih Ertuğrul Erdem, Hakim Seval Karataş, Fatih Dalma ve Mustafa İsmet Mercan'dan oluşuyor.

"En Büyük Engel Kalpte Olandır" sloganıyla önünde engel olan herkesin engelini aşmasına yardım etmek amacıyla 2011 yılında kurulan Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yeni başkanı Av. Edip Önder oldu.

Vakfın kurucu başkanlığını ve 13 yıl boyunca başkanlığını yapan Atilla Kaplakarslan'dan görevi devralan Av.Edip Önder yeni dönem için kolları sıvadı.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Levent'deki merkezinde düzenlenen olağan genel kurul sonrasındaki ilk yönetim kurulu toplantısı yapılarak görev dağılımı da yapıldı.

Vakfa uzun yıllar kurucu başkan olarak hizmet veren Atilla Kaplakarslan "Vakfımız 13 yıl boyunca çok önemli işlere imza attı. Şu anda adı en çok bilinen vakıflar arasında yerini aldı.

Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım bugüne kadar bize çalışmalarımızda destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bundan böyle yeni başkanımızın ve yönetimin çalışmalarına destek olacağız" dedi.

Engelsiz Yaşam Vakfı kurucuları arasında bulunan, aynı zamanda uzun yıllar vakıf başkan yardımcılığı görevini de yürüten ve son genel kurulda da vakfın başkanlığına seçilen Av. Edip Önder görevi Atilla Kaplakarslan'dan devir alarak, vakfı bulunduğu çizgiden daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Av.Edip Önder "Atilla başkanıma Engelsiz Yaşam Vakfı'nın kısa zamanda bu düzeye gelmesindeki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Engelli bireylere önemli katkılar yaptı. Bizde onun bu öz vereli çalışmalarını daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor; Yönetim Kurulu Başkanı Av.Edip Önder, Tayyar Işıksaçan, Şeniz Ulusoy, Emrah Yedekçi, Nezih Ertuğrul Erdem, Hakim Seval Karataş, Fatih Dalma, Mustafa İsmet Mercan.