Erol Evgin Yeni Yaşını Sahnede Kutladı: Mısır'daki Sfenks Bile Beni Tanıdı - Son Dakika
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Erol Evgin Yeni Yaşını Sahnede Kutladı: Mısır'daki Sfenks Bile Beni Tanıdı

18.04.2022 19:32
Erol Evgin Yeni Yaşını Sahnede Kutladı: Mısır'daki Sfenks Bile Beni Tanıdı

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, yeni yaşını sahne aldığı bir mekanda dinleyicileriyle kutladı. Yaptığı esprilerle sevenlerini güldüren Evgin, "Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks tanıdı beni 'Erol Ağabey, biz senin şarkılarınla büyüdük' dedi" ifadelerini kullandı.

Sahnesini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, şarkısının bitiminde orkestrasının sürpriz olarak çaldığı doğum günü şarkısı ve izleyenlerin hep bir ağızdan söylediği "İyi ki doğdun Erol Evgin" sözleriyle, yeni yaşını sahnede kutladı.

Sevenlerine teşekkür eden sanatçı; "Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle birlikte, ne mutlu bana. Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim; ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks tanıdı beni 'Erol Ağabey, biz senin şarkılarınla büyüdük' dedi" sözleriyle, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

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Erol Evgin, Doğum, Mısır, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erol Evgin Yeni Yaşını Sahnede Kutladı: Mısır'daki Sfenks Bile Beni Tanıdı - Son Dakika


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