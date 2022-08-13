Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti - Son Dakika
Üye Girişi

Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti

13.08.2022 13:46

Magazin dünyasının bir döneme damga vuran ismi Doktor Erol Köse, sosyal medya hesabından son konserinde kalça ve transparan göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurarak, "Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti. Aileler utanıp gitmedi haklı olarak. Şimdi de popta bu var ve tükeniş bu. Şarkısı patlamayan soyunuyor sahnede halleniyor" tepkisinde bulundu.

Uzun zamandır sahne kıyafetlerinden dolayı çok eleştirilen Gülşen, son konserinde de mavi kalça dekolteli bir pantolon ve transparan göğüs detaylı bir kırmızı bluz tercih etti. Saçlarını iki örgü yaptıran şarkıcının dekolteli kıyafeti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken eski sevgilisi Erol Köse'den de tepki gecikmedi.

"ŞARKISI PATLAMAYAN SOYUNUYOR"

Instagram hesabından Gülşen'in konserine çekilen bir videoyu yayınlayan Köse, "Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti. Aileler utanıp gitmedi haklı olarak. Şimdi de popta bu var ve tükeniş bu. Şarkısı patlamayan soyunuyor sahnede halleniyor. Kerimcan uçakta p...sini yayınlıyor... Ben şahsen sıkıldım bu cüretten. Ben yapımcı olarak dekolte çok klip çektim zamanında ama soft erotizm vardı pornografi değil. Şimdi p..no başladı. Büyük tehlike! Videoları izleyip sola itiniz hafıza tazeleyelim" dedi.

Köse paylaşımına eklediği notta ise "Ben de günahsız değilim elbette" ifadelerini kullandı.

Erol Köse, cüretkar elbisesiyle konser veren eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurdu: Şarkısı tutmayan soyunuyor

YASAK AŞK YAŞAMIŞLARDI

Gülşen ve müzik prodüktörü Erol Köse, yıllar önce yasak aşk yaşamıştı. Köse ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla bir basın açıklaması yapan Gülşen, "Bana boşandığını söyleyerek belge göstermişti. Evli adamla aşk yaşamam" demişti.

Erol Köse, cüretkar elbisesiyle konser veren eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurdu: Şarkısı tutmayan soyunuyor
Erol Köse, cüretkar elbisesiyle konser veren eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurdu: Şarkısı tutmayan soyunuyor
Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
YORUMLAR
500
Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı

Instagram, Erol Köse, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti - Son Dakika


Son Dakika
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:43 Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan operasyonu açıkladı: Biraz orantısız güç kullandık
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 14:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement