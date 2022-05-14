Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü - Son Dakika
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Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü

14.05.2022 11:49

Netflix'te yayınlanmaya başlayan Erşan Kuneri dizisi sosyal medyayı ikiye böldü. İzleyicilerin bir kısmı, Cem Yılmaz'ın cinsellik üzerinden fazla espri yaptığını belirtse de bir kısım da projeyi çok başarılı buldu.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin galası yapıldı. Güçlü bir kadroya sahip olan dizi, dün tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanmaya başladı.

EROTİK FİLM YAPIMCISININ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra yaşadığı maceraları konu alan Erşan Kuneri'nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix'te yayımlandı. Güçlü bir kadroya sahip olan dizide Cem Yılmaz'ın yanı sıra Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLDÜ

Dün yayınlanmaya başlayan dizi kısa sürede Twitter'da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Diziyi beğenenler kadar bir o kadar da beğenmeyen oldu. Diziyi beğenenler "Kadro ve senaryo çok iyi. Cem Yılmaz hakkını vermiş" derken beğenmeyenler de "Büyük hayat kırıldığı. Dakikada 3 küfür var" dedi.

İşte Erşan Kuneri için yapılan bazı yorumlar...

YORUMLAR
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Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü - Son Dakika


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