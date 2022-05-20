Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çift, 15 Nisan'da ilk bebeklerine kavuştu. Çift, oğullarına setinde aşk yaşamaya başladıkları Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlenerek Kurt Efe adını verdi.

"BAŞAK'IN KARNI BÜYÜDÜKÇE DÖNÜŞMEYE BAŞLADIM"

L'Officiel Türkiye dergisine röportaj veren Kıvanç Tatlıtuğ, yaşadığı babalık duygusunu anlattı. Yaşadığı heyecandan bahseden oyuncu, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey" dedi.