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Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında kendini tutamayıp küfretti, Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında kendini tutamayıp küfretti, Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı

04.02.2022 21:22

Fox TV ekranlarında ilgiyle izlenen Fulya ile Umudun Olsun programının bugünkü bölümüne bir aile dramı damga vurdu. Fakat programda eşinin başka bir şahsa kaçtığı adamın küftü gündem oldu. Sunucu Fulya Öztürk'ün kaçan kadına, "Namık sana çok mu iyi davranıyor" sorusu sonrası araya giren Ahmet Bey'in ettiği küfür hem Fulya Öztürk'ü hem de seyircileri şaşkına çevirdi.

Muhabirlikten sonra Fox TV ekranlarında gündüz kuşağına başlayan Fulya Öztürk'ün programı Fulya ile Umudun Olsun'da seyircileri şaşırtan bir olay yaşandı.

CANLI YAYINA KÜFÜR DAMGASI

Eşinin başka bir adama kaçmasıyla çareyi kızıyla birlikte Fulya Öztürk'ün programına çıkmakta bulan çaresiz adam Ahmet Bey'in ettiği küfür canlı yayına damga vurdu. Kaçtığı Namık isimli şahıstan övgüyle bahseden ve onu bırakmayacağını söyleyen Özlem Hanım'ı kızı ve sunucu Fulya Öztürk ikna etmeye çalıştı. Ancak dönmek istemediğini belirten kadın, kaçtığı adamla mutlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Fulya Öztürk, "Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor." sorusuna Özlem Hanım, "Evet" yanıtını verdiği sırada Ahmet Bey, araya girerek, küfretti. Ahmet Bey'in, "Bol bol s......lar" demesinden sonra herkes şaşırıp kalırken reji, adamın mikrofonunu kapattı.

"AHMET BEY CANLI YAYINDAYIZ"

Daha sonra Fulya Öztürk'ten uyarı alan adam, ne diyeceğini şaşırdı. Fulya Öztürk ise, "Ahmet Bey canlı yayındayız. Biraz dikkat edelim olur mu?" ricasında bulundu.

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Son Dakika Magazin Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında kendini tutamayıp küfretti, Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında kendini tutamayıp küfretti, Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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