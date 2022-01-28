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Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi - Son Dakika

Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi

28.01.2022 00:07

Bakırköy'de yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, acı olayın ardından yaptığı ilk paylaşımında cenaze töreni ile ilgili bilgileri verdi.

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şoförü ile birlikte yemek yerken Bakırköy'deki bir mekanda silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZININ VAKTİNİ VE YERİNİ PAYLAŞTI

Yaşanan acı olayın ardından akşam saatlerinde Instagram hesabını kapatan ünlü sunucu Ece Erken, bir süre sonra hesabını tekrar aktif ederek Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın Rize'de kılınacak cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.

Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Ayrıca, eşinin ölüm haberinin ardından sakinleştiricilerle kendine gelmeye çalışan Ece Erken'in 31 Aralık'ta yaptığı paylaşım yürekleri paramparça etti. Yeni yılı eşinin çocukları ve kendi oğlunun da bulunduğu kalabalık bir aile olarak kutlayan Ece Erken, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Yeni yılda dileklerini sıralayan Erken, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.

Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Cenaze, Rize, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi - Son Dakika
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