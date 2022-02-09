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Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı - Son Dakika

Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı

09.02.2022 17:34

Hayatta Her Şey Var programına eşiyle sorun yaşayan bir izleyici, yardım istemek için telefonla bağlandı. "Eşinizin erken yaşta sarışın kadın takıntısı var" diyen Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan, seyirciye eşine düzenli bir şekilde baklava yedirmesini ve baklavaya İhlas suresini okumasını önerdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı Hayatta Her Şey Var programında ilginç anlar yaşandı. Enerji ve İsim Analisti olarak kendini tanıtan Önder Özcan ile programa telefonla bağlanarak eşiyle problem yaşadığını söyleyen kadın arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BAKLAVAYA DUA OKUYUP, DÜZENLİ ŞEKİLDE YEDİRİN"

Yardım isteyen seyircinin eşine 'erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı' teşhisini koyan uzman isim analisti Önder Özcan, "Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz ama baklavaya İhlas suresini okuyacaksınız" açıklamasında bulundu.

Eşiyle sorun yaşayan kadına canlı yayında ilginç tavsiye: Düzenli olarak baklava yedirin

"BAKLAVANIN BİR ETKİSİ VAR BİLİYORSUNUZ"

Bu sözlerin ardından sunucu Nur Viral da şaşırarak "Hocam, baklavayla ne alakası var?" diye sordu. Yanıt olarak enerji uzmanı Özcan, "Şimdi İhlas suresi burada önemli. Aslında baklavadan daha önemli olan bu. Ama baklavanın bir etkisi var biliyorsunuz. O enerjiyi oluşturacak baklava. İhlas suresiyle de takıntısını aşacak. Özlem Bey'e sorsak belki bunu kendisi bile bilmiyor, bilinçaltı. Zamanında böyle bir durum yaşamış, belki platonik aşk yaşamış. Bu bilinçaltına etki yaptığı için bir geri durum yaşatıyor" dedi.

"EŞİM TATLI SEVMEZ"

Sunucu Nur Viral'ın "Eşinizle ilgili böyle bir durum var mı?" sorusuna ise seyirci, "Yok hayır benim eşim tatlı sevmez" diyerek karşılık verdi.

YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Beyaz TV sınırları zorlamayınız bence.Böyle meseleleri böyle aleni değil daha şahsi olarak yapmalısınız.Böyle ulusal bir kanalda nedir bu ya.İnanamadım görüntülere tv nin logosunu aradım baktım beyaz tv inanamadım.Bence beyaz TV kurumsallığını yitirme ile yakın temas halinde.RTÜK lütfen çok ağır bir ceza bekliyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • m.yener arıkan: bunun gibi düşüncelere sahip kişilerden kurtulmak için oy verirken ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN yeter, okuyup üflemeye gerek yok, çünkü sizin gibi düşünen P 1 den çok fazla Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı - Son Dakika
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