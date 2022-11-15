Trump'ın, Marla Maples ile yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Tiffany, Lübnan asıllı milyarder bir ailenin oğlu olan Michael Boulos, ile görkemli bir törenle evlendi. Düğüne Trump'ın bütün çocukları hazır bulundu.
Önceki akşam, Trump'a ait, Florida'daki Mar a Lago malikanesinde yapılan düğünde 29 yaşındaki gelin Tiffanytörende iki farklı kıyafet giydi. Evlilik yemini sırasında, Eli Saab tasarımı pırıltılı bir gelinlik tercih etti. Ardından düzenlenen partide de derin yırtmaçlı, beyaz bir elbiseyle değiştirdi.
Tiffany ile Donald Trump, Here Comes The Sun adlı şarkı eşliğinde baba- kız dansını sergiledi.
Bu arada Trump, damadıyla şakalaşmaktan da geri durmadı. Michael Boulos'u şaka yollu kızına iyi bakması konusunda uyardı. Donald Trump "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. Ardından da şunları söyledi: " Şüphe yok ki sen çok özel bir insansın. Yaşının da çok ötesindesin. Siz iki muhteşem insansınız ve bugün çok güzeldi."
Son Dakika › Magazin › Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump evlendi! Trump'ın damada yaptığı uyarı düğünden daha çok konuşuldu - Son Dakika