Ünlü spiker Reha Muhtar, 92 Yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşıp isyan etti - Son Dakika
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Ünlü spiker Reha Muhtar, 92 Yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşıp isyan etti

10.11.2022 11:55
Ünlü spiker Reha Muhtar, 92 Yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşıp isyan etti

Eski eşi Deniz Uğur'la çocuklarının velayeti nedeniyle sorun yaşayan ünlü haberci Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 92 yaşındaki babasının dün hastanede noter tespitiyle ifade verdiğini söyleyerek isyanda bulundu.

Ünlü gazeteci Reha Muhtar, bir süreden bu yana çocukları Mina ve Poyraz Muhtar'ın velayeti dolayısıyla eski eşi Deniz Uğur'la sorun yaşıyor. Muhtar'a yönelik sürekli yeni bir iddia gündeme getiren Muhtar, ünlü habercinin akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürüyor.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA İSYAN ETTİ

Reha Muhtar ise karşı tarafın tek derdinin mal varlığını ele geçirmek ve çocuklarını elinden almak olduğunu söylüyor. Ünlü haberci son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyanda bulundu.

"92 YAŞINDAKİ BABAM İFADE VERDİ"

Muhtar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "92 Yaşındaki babam dün tekerlekli sandalyeyle Devlet Hastanesine gidip oğluna atılan iftiralara karşı noter tespit görüntüsüyle ifade verdi. Oğlumla hayatta biz sadece ikimiz varız. Bir de torunlarımız var dedi. Bugünler de geçecek babacım sen rahat ol."

Ünlü spiker Reha Muhtar, 92 Yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşıp isyan etti
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Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü spiker Reha Muhtar, 92 Yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşıp isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü spiker Reha Muhtar, 92 Yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşıp isyan etti - Son Dakika
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