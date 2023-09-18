Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz - Son Dakika

Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz

Son Güncelleme: 18.09.2023 13:17

Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilen Hadise, son konserinde "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından çizgili gömlek giyen bir erkeğin fotoğrafını yayınlayarak kalp emojisi koydu. Aynı gömleğin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'de olduğu ortaya çıkınca ikilinin barıştığı iddiası gündeme geldi. Konserinde hakkındaki barışma iddiasına değinen Hadise ise "Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek gönderme yaptı.

İDDİAYA SON NOKTAYI KOYDU

Yoğun konser maratonuna devam eden Hadise, dün akşam İzmir'de sahneye çıktı. Süperman şarkısını okurken bir hayranının pankartını gören Hadise, Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı yönündeki haberlere atıfta bulunarak "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek barışma iddiasına son noktayı koydu.

Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz - Son Dakika
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