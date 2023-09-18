Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz

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Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından çizgili gömlek giyen bir erkeğin fotoğrafını yayınlayarak kalp emojisi koydu. Aynı gömleğin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'de olduğu ortaya çıkınca ikilinin barıştığı iddiası gündeme geldi. Konserinde hakkındaki barışma iddiasına değinen Hadise ise "Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek gönderme yaptı.

İDDİAYA SON NOKTAYI KOYDU

Yoğun konser maratonuna devam eden Hadise, dün akşam İzmir'de sahneye çıktı. Süperman şarkısını okurken bir hayranının pankartını gören Hadise, Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı yönündeki haberlere atıfta bulunarak "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek barışma iddiasına son noktayı koydu.