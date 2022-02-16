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Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

16.02.2022 12:52
Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana gelen olayda dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.

Son dakika gündem: Eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu

EŞİ, POLİSE HABER VERDİ

Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Eski manken Firdevs Alkan'ın sır ölümü! Uyumak için uzandığı koltuktan kalkamadı

OTOPSİ YAPILACAK

Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika gündem: Eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu

SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ MI İÇTİ?

Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Adli Tıp Kurumu, Muğla, Bitez, Saat, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika Magazin


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