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Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu - Son Dakika

Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu

14.02.2022 11:59
Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü nedeniyle Erdekli esnaflar hazırlıklarını tamamladı.

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü nedeniyle Erdekli esnaflar hazırlıklarını tamamladı. 14 Şubat Pazartesi günü kutlanacak olan 'Sevgililer Günü' öncesi ilçedeki çiçekçiler vitrinlerini kırmızı güller başta olmak üzere rengarenk çiçeklerle doldurdu.

Çoğunlukla internet üzerinden sipariş aldıklarını söyleyen çiçekçiler, işyerlerinde bizzat gerçekleşecek perakende satışlar konusunda da 14 Şubat'tan umutlu.

Son hazırlıklarını tamamladıklarını, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satışların artmasını beklediklerini söyleyen Çiçekçi Hüseyin Kurnaz, "Bu yıl toptan aldığımız çiçek fiyatları yükseldi, bizde bunu göz önüne alarak mezattan geçmiş yıllara göre daha az miktarda çiçek temin ettik" dedi.

Halen devam eden pandemi nedeniyle bu yıl internet üzerinden siparişle verilen satışların daha da artmasının beklendiğini kaydeden Kurnaz, Pazartesi günü saat: 10.00 ile 00.00 arasında hizmet vereceklerini, ayrıca evlere servis yapacaklarını açıkladı.

Kuyumcu ve Gümüşçüler 14 Şubat'tan umutlu

Çiçekçiler gibi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışların artmasını bekleyen esnafların başında gelen kuyumcular ve gümüş satıcıları da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün özel bir gün olduğunu, altın, pırlanta ve gümüş takı vb. aksesuar satışlarının o gün özellikle artmasını beklediklerini dile getirdi. - BALIKESİR

Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu
Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu
Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu
Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu

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Sevgililer Günü, Pazartesi, Gümüş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Esnaflar Sevgililer Günü'nden umutlu - Son Dakika Magazin


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