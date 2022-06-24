Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu

24.06.2022 11:19

Esra Erol'a başvuran ve 30 yıl sonra annesine kavuşan Ömür Kurşun, bu kez de babasıyla ilk kez karşı karşıya geldi. 30 yıldır oğlunu görmeyen baba, canlı yayında "Beni affet" diyerek oğlunun ayaklarına kapanıp gözyaşlarıma hakim olamadı. Baba ve oğlun kavuşması stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Ömür Kurşun, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 30 yıldır görmediği annesini bulmaya çalıştığını söyledi. Ömür'ün annesi dakikalar içinde bulundu. Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

30 YIL SONRA GÖRDÜĞÜ OĞLUNUN AYAKLARINA KAPANDI

Kurşun'un annesinin ardından babasını da bulundu. 30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da Esra Erol'da programında kavuştu. 30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek Ömür'ün ayaklarına kapandı.

Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı

ESRA EROL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dakikalarca birbirine sarılan baba ve oğul gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı esnada Esra Erol başta olmak üzere stüdyodakiler de gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı
Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı
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Esra Erol, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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