Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"

Ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yeni pozlar paylaşmaya devam ediyor. Erol'un son olarak paylaştığı iki poz ise hayli dikkat çekti.

İZDİVAÇ PROGRAMLARI YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Geçmişte sunduğu izdivaç programlarıyla adından söz ettiren Erol, bu programların kaldırılmasının ardından haftada 4 kez yeni bir formatta ekrana geliyor.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medyada ailesini paylaşmayı ihmal etmeyen yılların sunucusu Esra Erol geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarını paylaşarak, 'Canlarım' diye yazmıştı.

UZUN GÖMLEĞİ OLAY OLDU

Instagram'da epey aktif olan sunucu Esra Erol uzun gömleğiyle gündeme geldi. Erol'un o pozuna takipçileri, "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun" gibi yorumlar yaptı.

İşte Erol'un o pozları: