Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun" - Son Dakika
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Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"

29.05.2022 15:37
Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"

Bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu Esra Erol'a yorum yağdı. Uzun mavi bir gömlek giyen Erol'un verdiği poza, "Altını giymeyi unutmuşsun" gibi yorumlar geldi.

Ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yeni pozlar paylaşmaya devam ediyor. Erol'un son olarak paylaştığı iki poz ise hayli dikkat çekti.

İZDİVAÇ PROGRAMLARI YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Geçmişte sunduğu izdivaç programlarıyla adından söz ettiren Erol, bu programların kaldırılmasının ardından haftada 4 kez yeni bir formatta ekrana geliyor.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medyada ailesini paylaşmayı ihmal etmeyen yılların sunucusu Esra Erol geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarını paylaşarak, 'Canlarım' diye yazmıştı.

Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun

UZUN GÖMLEĞİ OLAY OLDU

Instagram'da epey aktif olan sunucu Esra Erol uzun gömleğiyle gündeme geldi. Erol'un o pozuna takipçileri, "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun" gibi yorumlar yaptı.

İşte Erol'un o pozları:

Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun
Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun
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Son Dakika Magazin Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! 'Altını giymeyi unutmuşsun' - Son Dakika


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