Esra Erol'a çıkan adamın sözleri izleyenleri şoka uğrattı: 3 çocuk annesi karım akrabasıyla birlikte oluyor, çocuklarını yakacağını söylüyor

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Mustafa Demir'in anlattıkları, yayına damga vurdu. Demir, 3 çocuk annesi eşi Fazilet Demir'le ayrılık aşamasında olduklarını ve eşinin çocuklarını da bırakarak akrabasına kaçtığını dile getirdi.

"ANNESİNİN AMCASININ OĞLU"

Mustafa Demir, eşinin kaçtığı kişi hakkında da bilgi verdi. Demir, karısının kaçtığı Orhan Maman adlı adamın, eşinin annesinin amcasının oğlu olduğunu söyledi. Demir, "Şu anda o kişiyle birlikte yaşıyorlar. Kendisi gitmeden boşanma davası açtı ama sonra davadan vazgeçti" dedi.

"ÇOCUKLARINA DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Demir, eşine çağrıda bulunup eve dönmesini isteyerek, "Ondan tek isteğim çocuklarının yanına geri gelmesi. Dün televizyona çıkacağımı öğrenince beni arayıp ölümle tehdit etti. Çocuklarını yakacağını söyledi, kendi çocuğu. Çocuklara da okula gitmeyin demiş. Çocuklar okula gitmiyor" ifadelerini kullandı.