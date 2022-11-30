Esra Erol'a çıkan adamın sözleri izleyenleri şoka uğrattı: 3 çocuk annesi karım akrabasıyla birlikte oluyor, çocuklarını yakacağını söylüyor - Son Dakika
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Esra Erol'a çıkan adamın sözleri izleyenleri şoka uğrattı: 3 çocuk annesi karım akrabasıyla birlikte oluyor, çocuklarını yakacağını söylüyor

30.11.2022 18:33

Esra Erol'un programına çıkan Mustafa Demir adlı vatandaş, 3 çocuk annesi eşi Fazilet Demir'in Orhan Maman adındaki akrabasına kaçtığını dile getirdi. Mustafa Demir, programa çıkacağını duyan Fazilet Demir'in kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiğini ifade ederek, "Dün televizyona çıkacağımı öğrenince beni arayıp ölümle tehdit etti. Çocuklarını yakacağını söyledi, kendi çocuğunu. Çocuklara da okula gitmeyin demiş. Çocuklar okula gitmiyor" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Mustafa Demir'in anlattıkları, yayına damga vurdu. Demir, 3 çocuk annesi eşi Fazilet Demir'le ayrılık aşamasında olduklarını ve eşinin çocuklarını da bırakarak akrabasına kaçtığını dile getirdi.

Esra Erol'a çıkan adamın sözleri yayına damga vurdu: 3 çocuk annesi karım, akrabasıyla birlikte oluyor

"ANNESİNİN AMCASININ OĞLU"

Mustafa Demir, eşinin kaçtığı kişi hakkında da bilgi verdi. Demir, karısının kaçtığı Orhan Maman adlı adamın, eşinin annesinin amcasının oğlu olduğunu söyledi. Demir, "Şu anda o kişiyle birlikte yaşıyorlar. Kendisi gitmeden boşanma davası açtı ama sonra davadan vazgeçti" dedi.

Esra Erol'a çıkan adamın sözleri yayına damga vurdu: 3 çocuk annesi karım, akrabasıyla birlikte oluyor

"ÇOCUKLARINA DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Demir, eşine çağrıda bulunup eve dönmesini isteyerek, "Ondan tek isteğim çocuklarının yanına geri gelmesi. Dün televizyona çıkacağımı öğrenince beni arayıp ölümle tehdit etti. Çocuklarını yakacağını söyledi, kendi çocuğu. Çocuklara da okula gitmeyin demiş. Çocuklar okula gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'a çıkan adamın sözleri yayına damga vurdu: 3 çocuk annesi karım, akrabasıyla birlikte oluyor
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Esra Erol, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'a çıkan adamın sözleri izleyenleri şoka uğrattı: 3 çocuk annesi karım akrabasıyla birlikte oluyor, çocuklarını yakacağını söylüyor - Son Dakika


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