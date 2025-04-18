Eşref Rüya'da Fedakar Ablanın Hikayesi - Son Dakika
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Eşref Rüya'da Fedakar Ablanın Hikayesi

Eşref Rüya\'da Fedakar Ablanın Hikayesi

Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan, kardeşi için her şeyi göze alarak dikkat çekti.

18.04.2025 11:20
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KANAL D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, fedakar abla rolüyle izleyenlerin kalbini kazandı. Kardeşinin hapse girmemesi için bir an bile düşünmeden hayatını ortaya koyup kendini karanlık bir dünyanın içine atan Nisan'ın hayat mücadelesi ve kardeşi Afra ile olan bağı ekran başındakileri derinden etkiledi. Nisan'ın duygusal ama bir o kadar güçlü abla duruşu, Afra'nın başına buyruk olsa da ablasının kanatlarının altında durmaya çalışmasıyla harmanlanınca, ortaya ekranlarda görmekten keyif alınan bir abla-kardeş kimyası çıktı. Demet Özdemir'in hayranları ise 'Ablalık Demet'e çok yakıştı' yorumları yaparak başarılı oyuncunun performansına övgüler yağdırdı.

DOSTLUKLARI SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Dizinin son bölümünde kardeşini kurtarmak için çırpınıp duran Nisan, finalde Afra'yı hayatta tutabilmek için Eşref'i bıçaklamayı bile göze aldı. Nefeslerin tutulduğu sahnede ekran karşısındakiler, bir ablanın kardeşi için neler yapabileceğine bir kez daha tanık oldu. İkili sahnelerinin artmasıyla sette birlikte geçirdikleri vakit daha da artan Afra'ya hayat veren Ebrar Karabakan ile Nisan rolündeki Demet Özdemir, kamera arkasında da sıkı dost oldu. Çekimden arta kalan zamanlarda bol bol sohbet eden ikili, bu anlara ait fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaşıyor.

RÜYA GİBİ DİZİ RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın imzasını taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Eşref Rüya'da Fedakar Ablanın Hikayesi - Son Dakika

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