Eşref Rüya\'da Mücadele Başlıyor

MİLYONLARI her çarşamba Kanal D ekranında buluşturan Eşref Rüya'nın hikayesi makas değiştiriyor. Eşref'i takıntı haline getiren Çiğdem Komiser ile Kadir, ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştiriyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında ipucu verilen şer ittifakı dizinin hayranlarında heyecan yarattı. Kendisine karşı kurulan oyunları her defasında bozmayı başaran Eşref Tek'in, 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' diyerek bir araya gelen ikilinin planları karşısında nasıl bir sınav vereceği şimdiden merak konusu oldu.

'NİYE SATTIN BENİ NİSAN?'

Sadık bir izleyici kitlesinin ilgiyle izlediği Eşref Rüya'da, Kadir'in ihanetinin ortaya çıkması ve Eşref Tek'in Nusret Ağa'yı öldürmesiyle tüm dengeler değişti. Aşiret, Kadir ve Yetimler arasında kartların yeniden dağıtıldığı dizide artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dizinin ikinci tanıtımda yer alan, Çiğdem Komiser'in Serdar Amir'le Nisan'ın fotoğrafını Eşref'e gösterdiği sahne bu yeni dönemin ilk ipucu oldu. Eşref'in Nisan'ın kapısına dayanıp 'Niye beni sattın?' dediği fragman izlenme ve yorum rekoru kırdı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.