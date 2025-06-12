Eşref Rüya'da Şok Gelişmeler! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Eşref Rüya'da Şok Gelişmeler!

Eşref Rüya\'da Şok Gelişmeler!
12.06.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşref Rüya'nın 12. bölümünde aşk ve ihanet sahneleri damga vurdu, izlenme rekorları kırıldı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, aşk ve ihanetin başrolde olduğu 12'nci bölümüyle milyonları yine ekrana kilitledi. Eşref ve Nisan'ın birbirlerine duygularını itiraf edip çiftlik evinde kendilerini aşkın kollarına bıraktıkları diziye, ikilinin misafir olarak katıldıkları düğün sahnesi damga vurdu. Eşref'in zeybek oynadığı, Nisan'ın ise ona eşlik ettiği anlarda romantizm tavan yaptı. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada en çok etkileşim alan videolar arasına giren sahneye, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu da kayıtsız kalmadı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, kültürel mirasa katkılarından dolayı dizi ekibine teşekkür edildi.

EŞREF'İN RÜYA'SI ÇIKACAK MI

Çiğdem ve Kadir'in Eşref ve Serdar Amir'i devre dışı bırakmak için ihanet planlarını devreye soktukları dizide, Eşref'i gözaltına alan Serdar Amir'in vurulması bölümün kilit anlarından biri oldu. Çiğdem'in kendini temize çıkarmak için Serdar Amir'e attığı iftira ile kartların yeniden dağıtıldığı Eşref Rüya'da Yunanistan'dan iş teklifi alan Nisan'ın Eşref'e yaptığı teklif hikayeye yeni bir pencere açtı. Her şeyi ve herkesi geride bırakıp birlikte yeni bir hayat kurma teklifi Eşref'i Yetimler'in başına geçmekle kendi hayatını yaşamak arasında yol ayrımına getirdi. Finalde ise Eşref'in tuttuğu adamın arayıp Rüya'yı bulduğunu söylemesiyle hem Eşref hem izleyiciler büyük bir şok yaşadı.

TÜM KATEGORİLERDE EŞREF 'TEK'

Çağatay Ulusoy'un zeybek performansıyla övgü aldığı Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde adını zirveye yazdırarak çarşamba akşamlarının tek lideri olduğunu kanıtladı. Dizi, Tüm Kişiler'de 7,20 izlenme oranı ve 23,61 izlenme payı elde etti. AB Grubu'nda 6,26 izlenme oranı ve 24,11 izlenme payına ulaşan Eşref Rüya, 20+ABC1'de ise 7,61 izlenme oranı ve 25,59 izlenme payıyla en yakın rakibini ikiye katladı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Televizyon, Eşref Rüya, Kanal D, Magazin, Kültür, Sanat, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşref Rüya'da Şok Gelişmeler! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip... Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
15:17
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi
Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 13:26:33. #7.13#
SON DAKİKA: Eşref Rüya'da Şok Gelişmeler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.