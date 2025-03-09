Şebnem Paker, 1997 yılında dalgalı saçları, siyah elbisesi ve kulakların pasını silen sesiyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıştı. Paker, "Dinle" şarkısıyla Türkiye'nin o yıla kadar elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanmıştı. Ülkemize üçüncülüğü kazandıran Paker'in son hali ve şimdilerde neler yaptığı merak konusu oldu.
Eurovision'dan sonra kendisini bekleyen büyük şöhreti geride bırakan Şebnem Paker, asıl mesleği olan müzik öğretmenliğine dönmeyi tercih etti. Paker sayısız öğrenci yetiştirerek bir ses eğitim kitabı da yayımladı.
Paker'in 28 yıl sonraki mütevazı hayatı yeniden gündem oldu. 47 yaşında olan Paker, güzelliğiyle övgü topladı. Paker'in sosyal medya hesabındaki paylaşımları hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Magazin › Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)