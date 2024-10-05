Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı

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'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündemde olan Nez'in aradığı mutluluk kısa sürmüş ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü şarkıcı şimdi de evinde rahatsızlanarak ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Cihangir'de bulunan evinde rahatsızlanan Nez, yakınları tarafından ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Canlar dün akşam ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldım. Doktorum ve sağlık ekibine sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.