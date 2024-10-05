Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı

Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı

Son dönemde Güldür Güldür Show'un oyuncusu Rüştü Onur Atilla yaşadığı aşkla magazin gündeminden adından söz ettiren ünlü şarkıcı Nez, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

05.10.2024 16:21
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'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündemde olan Nez'in aradığı mutluluk kısa sürmüş ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü şarkıcı şimdi de evinde rahatsızlanarak ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Cihangir'de bulunan evinde rahatsızlanan Nez, yakınları tarafından ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Canlar dün akşam ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldım. Doktorum ve sağlık ekibine sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Magazin, Sağlık, Yaşam, Nez, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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