Üye Girişi
Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi - Son Dakika

Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

15.02.2022 11:44
Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2 Şubat'ta evleneceği deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile nikah tarihini ertelediklerini duyurmuştu. Ünlü çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar (47), deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022'de hayatlarını birleştireceklerini duyurmuştu.

"DÜĞÜNÜ YAZA ERTELEDİK"

Çift, geçtiğimiz günlerde düğünlerini ertelediklerini söylemişti. 1995'te Türkiye 3. Güzeli seçilen Açar, "Sevdiklerimizin ve dostlarımızın yanımızda olamayacağı bir tarih seçmişiz. Nikahımızı yaza erteledik." diye konuşmuştu.

"SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Çiftin ilişkilerini sessiz sedasız noktaladığı ortaya çıktı. Nikah masasından dönen Açar, 14 Şubat'a yalnız girdi.

BESTE AÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu. Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı. Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yaptı. Bu evlilikte çok uzun sürmedi.

Beste Açar son olarak Oksal Erev ile aşk yaşadı.

Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi
Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

YORUMLAR
500

Tayfun Duygulu, Evlilik, Türkiye, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement