Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü - Son Dakika
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Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü

26.05.2022 22:51
Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü

Ünlü oyuncu Alina Boz, önceki akşam Bomontiada'da bulunan bir mekanda görüntülendi. 2018 yılından bu yana Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Boz, evlilik açıklamasıyla sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Alina Boz (24), uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer (41) ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin ne zaman evleneceği merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Alina Boz, önceki akşam Bomontiada'da bulunan bir mekanda görüntülendi. 2018 yılından bu yana Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Boz, kariyeri ve özel hayatı hakkında konuştu.

"TERS KÖŞE BİR ROL İSTİYORUM"

Muhabirlerin "Bir dizi projeniz olacak mı?" sorusuna Boz "Şu anda anlaştığımız bir yer yok, umut ediyoruz ki yakın zamanda görüşmelerim olacaktır. Ters köşe istediğim bir rol var tabii ama ben daha çok çalışacaklarıma özen gösteriyorum, senaryoya, ekibe dikkat ediyorum." dedi.

"BODRUM'A GİDEBİLİRİZ"

Tatil planlarından da bahseden Boz "Deniz kenarında olmayı tercihi ediyorum. Bodrum'da geçen sene Sezen Aksu'yu ziyarete gittik. Bir de su sporları yapmayı seviyorum. Bu yüzden yine Bodrum'a gidebiliriz." dedi.

Mithatcan Özer ile olan ilişkisi hakkında da konuşan Boz "Çok güzel gidiyor, zaten yıllardır da iyi gidiyor." dedi.

"ÖNCELİĞİM KARİYER"

Boz, muhabirlerin "Sezen Hanım evlenin diye baskı yapıyor mu? Evliliği düşünmüyor musunuz?" sorusuna, "5 yıldır bunu soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur. Ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum." cevabını verdi.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz (d. 14 Haziran 1998, Moskova Oblastı, Rusya), Rus-Türk oyuncu.

Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu[1]. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yaptı. Dergi çekimleri ve reklamlarda roller almasının ardından oyunculuk kariyerine 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. Paramparça dizisinde Hazal olarak rolünü üstlendi. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Böluk filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakterini oynadı. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı. Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı. 2021 yılında Maraşlı dizisiyle ilk kez sahneye çıktı ve Mahur karakterini canlandırdı.

Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü
Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü
Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü
Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü
Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Mithat Can Özer, Sezen Aksu, Alina Boz, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Açıklamasıyla Sevenlerini Üzdü - Son Dakika


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