Evlilik İtirafıyla Şaşırttı! Bomba Açıklama

Meryem Uzerli ile işbirliği yapan Blue Diamond adlı mücevher firması, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda davet verdi. Etkinlikte objektiflere yansıyan Uzerli, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"TAKILARI ÇOK SEVİYORUM"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu, "Takıları çok seviyorum. Takı takmayı çok seviyorum ama özel günlerde takıyorum. Günlük hayatta taktığım zaman küçük kızım çok hareketli ve sürekli kucağımda olduğu için çekip, boynumdan alabilir, koparabilir." dedi.

"URLA ÇOK ÖZEL BİR YER"

Yazın çekeceği dizi hakkında da konuşan Meryem Uzerli, "Çok farklı bir karakter olacak. Yaz ayında 8 bölüm çekeceğiz. Çekimler boyunca çocuklarımla 4 ay kadar Urla'da kalacağım. Urla'yı biraz araştırdım. Çok mutlu oldum. Çünkü Urla gerçekten çok özel bir yermiş." ifadelerini kullandı.

Son olarak gazetecilerin, "Aşka bakış açınız nasıl?" sorusuna da yanıt veren Uzerli, "Aşk hayatta önemli. Sağlık da önemli... Hayattayız ve mutluyuz." demekle yetindi.

"MUHAKKAK EVLENİRİM"

Meryem Uzerli, "evlilik" sorularına ise, "Günün birinde bunu hissedersem muhakkak evlenirim." şeklinde cevap verdi.

Meryem Uzerli, bir dönem Can Ateş ile aşk yaşamıştı. Çiftin bu birlikteliğinden Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz senelerde de Amerikalı aşkıyla birlikte objektif karşısına geçen Uzerli, kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983'de Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır.

Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.

5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırmıştır.

173 cm. boyunda olan Meryem Uzerli, ana dili Almanca olup aynı zamanda İngilizce biliyor. Türkçesi çok iyi olmasa bile dizinin hikayesine paralel olarak Hürrem Sultan gibi bir nevi Türkçesini geliştirmiş olacak. Almanya'da bir çok televizyon filmi ve dizide rol alan Meryem Uzerli binicilik, yüzme ve basketbol sporlarını yaptı.

2015 yılının Eylül ayında başlayacak yeni bir dizi film anlaşması yaptığını söyleyen Meryem Uzerli, bu arada yine "Elidor" markasının reklam yüzü oldu.

2015 yılında "Annemin Yarası" adlı sinema filminde Meryem Uzerli, Ozan Güven ile başrolde oynadı.

Meryem Uzerli, Murat Yıldırım ve Mehmet Aslantuğ'un başrolünde oynadığı, "Gecenin Kraliçesi" adlı dizinin adı ilk önce "Cesaret" olarak, sonra da "Aşkın Kokusu" olarak duyurulmuşken son olarak "Gecenin Kraliçesi" olarak değiştirildi.

İki çocuk sahibi olan Meryem Uzerli, hiç evlenmedi. İlk kızı Lara Jemine'yi 2014 yılında sevgilisi Can Ateş'ten, ikinci kızı Lily Koi'yi 2021 yılında adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden dünyaya getirdi.