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TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi

Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı

Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor

KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük