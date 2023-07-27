Ezgi Mola, hamilelik sürecinde ilk karnı burnunda pozunu paylaştı - Son Dakika
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Ezgi Mola, hamilelik sürecinde ilk karnı burnunda pozunu paylaştı

27.07.2023 11:00

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladığından beri takipçileriyle tatlı bir etkileşim içerisinde. Son olarak karnı iyice belirginleşen Mola, hamilelik sürecindeki ilk karnı burnunda pozunu paylaştı ve paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda evlenmiş ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı. Güzel oyuncudan karnı burnunda ilk poz geldi.

"KARNIN DÜMDÜZ" YORUMLARI YAPILDI

Ünlü çift birçok ünlü ismin katıldığı bir cinsiyet partisi düzenleyerek bir oğulları olacağını öğrenmişti. Kendisine gelen hamilelik soruları ve yorumlarına cevap veren Ezgi Mola, "Karnın dümdüz" diyen takipçisine "Yoo değil, yattım diye yayıldı. Maşallahı var!" diyerek cevap vermişti.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda ilk poz

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Takipçileriyle tatlı bir etkileşimde olan Ezgi Mola, herkese cevap olacak nitelikte paylaşım yaptı. Mola karnı burnunda poz verdi. Ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görülürken, paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda ilk poz
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda ilk poz
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda ilk poz
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Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezgi Mola, hamilelik sürecinde ilk karnı burnunda pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezgi Mola, hamilelik sürecinde ilk karnı burnunda pozunu paylaştı - Son Dakika
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