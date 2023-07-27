Ezgi Mola, hamilelik sürecinde ilk karnı burnunda pozunu paylaştı

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda evlenmiş ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı. Güzel oyuncudan karnı burnunda ilk poz geldi.

"KARNIN DÜMDÜZ" YORUMLARI YAPILDI

Ünlü çift birçok ünlü ismin katıldığı bir cinsiyet partisi düzenleyerek bir oğulları olacağını öğrenmişti. Kendisine gelen hamilelik soruları ve yorumlarına cevap veren Ezgi Mola, "Karnın dümdüz" diyen takipçisine "Yoo değil, yattım diye yayıldı. Maşallahı var!" diyerek cevap vermişti.

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Takipçileriyle tatlı bir etkileşimde olan Ezgi Mola, herkese cevap olacak nitelikte paylaşım yaptı. Mola karnı burnunda poz verdi. Ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görülürken, paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.