Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bugün evleneceği açıklandı - Son Dakika
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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bugün evleneceği açıklandı

08.05.2023 12:20

Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün dünyaevine gireceği iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. 14 kişilik bir tören organize eden çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapılacağı öne sürüldü.

Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncunun bugün sade bir törenle nikah masasına oturacağı ileri sürüldü.

14 KİŞİ KATILACAK

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 4 yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola, bugün dünyaevine giriyor. İkilinin sade nikah törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin yapacağı öğrenildi.

Bomba iddia: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor
Bomba iddia: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor
Bomba iddia: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor
Bomba iddia: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor
Bomba iddia: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor
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Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bugün evleneceği açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bugün evleneceği açıklandı - Son Dakika
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