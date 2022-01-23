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Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi - Son Dakika

Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi

23.01.2022 11:25

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı dünden itibaren İstanbul'da da etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonrası ünlülerden de güzel pozlar gelmeye başladı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in karda verdiği pozlar ise beğeni rekoru kırdı.

İstanbul sonunda beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışını fırsat bilen ünlülerden ise paylaşımlar art arda geldi. O isimlerden biri de Fahriye Evcen.

"KARLAR KRALİÇESİ"

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak karlar üzerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Şıklığıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in kar paylaşımına yorumlar yağarken takipçileri güzel oyuncuya "Karlar kraliçesi" yakıştırması yaptı.

Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı
Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı
Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı
Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı
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Fahriye Evcen, İstanbul, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi - Son Dakika
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