İstanbul sonunda beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışını fırsat bilen ünlülerden ise paylaşımlar art arda geldi. O isimlerden biri de Fahriye Evcen.
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak karlar üzerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Şıklığıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in kar paylaşımına yorumlar yağarken takipçileri güzel oyuncuya "Karlar kraliçesi" yakıştırması yaptı.
Kaynak: Diğer
Son Dakika › Magazin › Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi - Son Dakika Magazin