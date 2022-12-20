Yaptıkları ilginç hareketlerle zaman zaman gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar Candan'ın çıplak fotoğraflarının ifşa edilmesi ağızları açık bıraktı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan uzun süreden bu yana gündemde yer almıyordu. Fenomen Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızdı. Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaştı.
Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyor. Bu anlar sosyal medyada olay olurken "Bu ne rezillik", "Para için yazık yaptıklarına bak" tepkileri yağdı.
İşte o pozlar:
Son Dakika › Magazin › İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı - Son Dakika