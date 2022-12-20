İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı - Son Dakika
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İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı

20.12.2022 12:30

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın asansöre bindiği sırada çekilen çıplak pozları ifşa edildi. Fotoğrafları görenler hem fotoğrafları paylaşanlara hem de Candan'a tepkilerini dile getirdi.

Yaptıkları ilginç hareketlerle zaman zaman gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar Candan'ın çıplak fotoğraflarının ifşa edilmesi ağızları açık bıraktı.

ÇIPLAK POZLARI SIZDIRILDI

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan uzun süreden bu yana gündemde yer almıyordu. Fenomen Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızdı. Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyor. Bu anlar sosyal medyada olay olurken "Bu ne rezillik", "Para için yazık yaptıklarına bak" tepkileri yağdı.

İşte o pozlar:

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Bahar Candan, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı - Son Dakika
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