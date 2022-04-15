Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak

15.04.2022 16:25
Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak

Ferdi Tayfur, Sarıyer'de bulunan villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için inşaat şirketiyle anlaştı. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması üzerine inşaat firması işi bıraktı. Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup, işin tamamını bitirdi. Tayfur'un eksik ücret ödediğini iddia eden Aksu Grup Gıda, sanatçıya açtığı davayı kazandı. Ferdi Tayfur, şirkete 24 bin 900 lira ödeme yapacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, sanatçı Ferdi Tayfur, Sarıyer'deki villasının eskiyen istinat duvarını yeniletip eksik ücret ödediğini iddia eden Aksu Grup Gıda şirketin açtığı davayı kaybetti. Ferdi Tayfur, şirkete 24 bin 900 lira ödeme yapacak.

5 AY GEÇMESİNE RAĞMEN ÖDEME YAPILMADI

Şirket, 21 metre uzunluktaki kesimi ve yeniden inşası için 55 bin lira harcandığını, Ferdi Tayfur'un kendilerine 30 bin lira, işi bırakan inşaat şirketine 10 bin lira olmak üzere 40 bin lira ödeme yaptığını ileri sürdü. Aksu Grup ise yüzde 18 KDV ile birlikte 64 bin 900 liralık ödeme talep etti. Ancak Ferdi Tayfur istinat duvarının yapımının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen 24 bin 900 liralık ödemeyi yapmadı. Bunun üzerine Aksu Grup, Ferdi Tayfur hakkında icra takibi başlattı.

FERDİ TAYFUR ŞİRKETE 24 BİN 900 TL ÖDEYECEK

Borcu olmadığını belirten Tayfur ise icra takibini durdurdu. Aksu Grup'un avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptalini ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek Ferdi Tayfur'un 24 bin 900 lira ödeme yapmasına karar verdi. Sanatçı Ferdi Tayfur 'İstinaf duvarı' davasını kaybetti. Ferdi Tayfur şirkete 24 bin 900 TL ödeyecek.

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Ferdi Tayfur, İcra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'a 'istinat duvarı' cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak - Son Dakika
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