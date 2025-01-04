Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı

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Ölümüyle sanat camiasını ve sevenlerini üzüntüye boğanarabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı.

04.01.2025 10:50  Güncelleme: 11:00
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Antalya'da bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Pek çok ünlü isim Tayfur'un ardından duygularını paylaştı.

"1 ÖLÜ VAR AMA 86 MİLYON YARALI"

Ferdi Tayfur'un yakın dostu şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ünlü şarkıcının vefatının ardından TGRT Haber'e açıklamada bulundu. Tayfur'un en büyük iki özlemini söyleyen İlkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ağır yaralıyız, 1 ölü var. Ama 86 milyon yaralı. Öyle düşünüyorum. Hepimiz yaralıyız şu anda. Ferdi Tayfur'un iki tane özlemi vardı. "Hayatta iki şeyi hep eksik yaşadım" derdi. Ne diye sorduğumda 'Hayatta bir kez olsun baba diyemedim. Öğretmenim diyemedim' derdi.

Çünkü babasını 2 yaşında hazin bir olayla kaybetmişti. İkinci ise Ferdi Tayfur hiç okula gitmemişti. Ve ne zaman bir okul görse ne zaman bir öğretmen görse yüreği kan ağlardı. Şimdi bizler ona olan özlemimizi ancak onun bu şarkılarıyla gidereceğiz"

Ferdi Tayfur\'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un en büyük iki özlemini Ahmet Selçuk İlkan açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • selim yozgatlı:
    Mekanın cennet olsun büyük usta 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    baharım solmdan eskidi ömrüm çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm leylasi olmayan mecnuna döndüm Sen olsan icmezmiydin benim yerimde 12 0 Yanıtla
  • Hasan Cevrim:
    mutluluğu bilirsin mutsuzluğu bana sor cennetin olsun mekanın 7 0 Yanıtla
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