Ferit Kaya'dan İlginç İtiraflar - Son Dakika
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Ferit Kaya'dan İlginç İtiraflar

Ferit Kaya\'dan İlginç İtiraflar

Uzak Şehir'in Ferit Kaya, şivesinin kariyerinde olumlu etki yarattığını ve yasaklar yaşadığını söyledi.

04.05.2025 10:20
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in şivesi, tavrı ve tarzıyla hem güldüren hem de sinir eden 'kötü adamı' Ferit Kaya'dan dil konusunda itiraf geldi. Oyunculuk eğitimine başladığı yıllarda dil konusunda ilk yıl çok zorlandığını belirten Diyarbakırlı oyuncu, "Oyunculuk kariyerimin ilk yıllarında dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor. Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor" dedi.

'DİYARBAKIR'A GİTMEMİ YASAKLADILAR'

Şivesini düzeltmek için yakın arkadaşı Erkan Avcı'nın da bir dönem uyguladığı TRT'yi açık bırakıp uyuma yöntemini dahi denediğini açıklayan Ferit Kaya'ya oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda memleketi Diyarbakır'a gitme yasağı da konmuş. Kaya, "Hocalar bana bir buçuk yıl Diyarbakır'a gitme yasağı koydular. Çünkü düzeltiyorum, gidiyorum bozuluyor, bir daha geliyorum. 'Yasak' dediler bir buçuk yıl gitmek. Öyle öyle çok şükür buralara kadar geldik" ifadelerini kullandı.

Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir, her pazartesi yeni bölümleriyle saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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