Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli! - Son Dakika
Üye Girişi

Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!

28.02.2022 09:26
Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!

Ünlü Şef Ali Can Sabunsoy, Woman Tv'deki programından bahsetti. Ünlü şef, konuk aldığı ünlü isimlerden arasında en iyi aşçıyı açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü Ali Can Sabunsoy, önceki gün Kelebek Mutfak - Banyo'nun Bakırköy'deki şubesinin açılışına katıldı. Ceo İsmail Doğan ile kurdele kesen Sabunsoy, basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Sabunsoy, gelişen teknolojiyle yapılan mutfak aletlerinin özellikle tüm aşçılar ile şefler için çok önemli olduğunu ve işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Woman Tv'deki programından bahseden ünlü şef, "Kanalın tek delikanlısı benim" derken, konuk aldığı ünlü isimlerden arasında en iyi aşçının "Benim aklımda kalan yemek bilgiside olan Feyyaz Şerifoğlu diyebilirim. Karadeniz mutfağına da çok hakim o beni etkilemişti" ifadelerini kullandı.

Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!
Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli!

YORUMLAR
500

Feyyaz Şerifoğlu, İsmail Doğan, Ali Can, CEO, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli! - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer güçlerini kullanma tehdidine Ukrayna: Dünya için felaket olur, bu bile bizi kıramaz
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: Feyyaz Şerifoğlu Mutfakta Çok Yetenekli! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement