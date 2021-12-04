Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Fulya ile Umudun Olsun'un dünkü yayınına çıkmayan ve sevenlerini merakta bırakan Fulya Öztürk'ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımda "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu olan Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti. KORONAVİRÜSE YAKALANDI Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı. "CANIM YANIYOR, RABBİME SIĞINIYORUM" Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.

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