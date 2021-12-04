Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu olan Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti.
Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı.
Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum"
Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.
Son Dakika › Magazin › Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan açıklama yaptı - Son Dakika Magazin