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Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı - Son Dakika

Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı

27.12.2021 23:37

Gündüz kuşağı programlarında sıra dışı olaylar ekrana gelmeye devam ediyor. Evli olmasına rağmen başkasına kaçarak ondan çocuk sahibi olan Fatma, eşi Yusuf'tan ayrılmak için programa başvurdu. Yusuf'un "Onların aşkına inanmıyorum. Boşanmayacağız" sözleri sonrası stüdyo karıştı. Erdoğan, "Ben sevmesem çocuk yapar mıyım, biz yuva yaptık çocuk oyuncağı mı bu?" diyerek tepki gösterirken, bir anda ayağa kalkan Fatma ise "Benden boşanacaksın, ayrılacaksın" diye bağırarak ortalığı karıştırdı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren olaylar ele alınmaya devam ediyor. Son olarak evli olmasına rağmen başka birisine kaçarak ondan bir de çocuk sahibi olan Fatma isimli kadın, eşi Yusuf'tan boşanabilmek için programa başvurdu.

"AŞKLARINA İNANMIYORUM, BOŞANMAYACAĞIM"

Kesinlikle boşanmayacağını ifade eden Yusuf'u sözleri, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti. Erdoğan ve Fatma'nın aşkına inanmadığını belirten Yusuf'a ikilinin tepkisi çok sert oldu.

"BOŞANACAKSIN BENDEN" DİYEREK AYAKLANDI

Erdoğan, "Ben sevmesem çocuk yapar mıyım, biz yuva yaptık çocuk oyuncağı mı bu?" diyerek tepki gösterirken, Fatma ise Yusuf'un üzerine yürüyerek "Benden boşanacaksın, ayrılacaksın" diye bağırdı.

Başkasına kaçıp bir de çocuk yapan kadın, eşine 'Boşanacak benden' diye bağırarak stüdyoyu karıştırdı

FULYA ÖZTÜRK: AHLAKİ BİR ŞEY DEĞİL, HAKLISIN

Olaylar sonrası sunucu Fulya Öztürk bile şaşkınlığa düşerek "Sen Fatma'yla resmi nikahla evlisin ve siz boşanmadan Erdoğan'a gidip çocuk yapması kabul edilir bir şey değil, ahlaki bir şey de değil haklısın Yusuf. Ama bu kadın bas bas bağırıyor, ben seni sevmiyorum diye." ifadelerini kullandı. Yusuf ise "Korktuğu için öyle diyor" dedi.

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