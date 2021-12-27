Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren olaylar ele alınmaya devam ediyor. Son olarak evli olmasına rağmen başka birisine kaçarak ondan bir de çocuk sahibi olan Fatma isimli kadın, eşi Yusuf'tan boşanabilmek için programa başvurdu.

"AŞKLARINA İNANMIYORUM, BOŞANMAYACAĞIM"

Kesinlikle boşanmayacağını ifade eden Yusuf'u sözleri, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti. Erdoğan ve Fatma'nın aşkına inanmadığını belirten Yusuf'a ikilinin tepkisi çok sert oldu.

"BOŞANACAKSIN BENDEN" DİYEREK AYAKLANDI

Erdoğan, "Ben sevmesem çocuk yapar mıyım, biz yuva yaptık çocuk oyuncağı mı bu?" diyerek tepki gösterirken, Fatma ise Yusuf'un üzerine yürüyerek "Benden boşanacaksın, ayrılacaksın" diye bağırdı.

FULYA ÖZTÜRK: AHLAKİ BİR ŞEY DEĞİL, HAKLISIN

Olaylar sonrası sunucu Fulya Öztürk bile şaşkınlığa düşerek "Sen Fatma'yla resmi nikahla evlisin ve siz boşanmadan Erdoğan'a gidip çocuk yapması kabul edilir bir şey değil, ahlaki bir şey de değil haklısın Yusuf. Ama bu kadın bas bas bağırıyor, ben seni sevmiyorum diye." ifadelerini kullandı. Yusuf ise "Korktuğu için öyle diyor" dedi.