Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı - Son Dakika
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Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı

25.07.2022 09:21

2004'te ayrıldığı nişanlısı Jennifer Lopez ile geçen hafta evlenip, balayı için Paris'e giden Ben Affleck, tekne gezisinde ağzı açık uyuya kaldı. Ünlü aktör şekerleme yapınca, sosyal medyada "Yeni evlilerin hızlı gece hayatı yormuştur" ifadeleri kullanıldı.

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck ile geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta evlendi. Lopez, evliliğini Instagram'da duyurdu, paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" dedi.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

Yıldız şarkıcının bu paylaşımı hayranlarına büyük sürpriz oldu.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

Ünlü çift balayı için Fransa'nın başkenti Paris'i tercih etti. Paris'te Seine Nehri'nde gezintiye çıkan çiftten Ben Affleck gezintideyken güvertede uyuya kaldı.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

Elinde telefon ağzı açık şekilde uyuklayan Affleck'in bu halini gören sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlar yaptı.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

Çift, başrolünde beraber rol aldıkları, 2002 yılında çekimine başlanan ve 2003'te vizyona giren Gigli filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

2003 yılında nişanlanan çift, "sürekli medyanın dikkatine maruz kaldıklarını" dile getirerek 2004 yılında ayrılmıştı.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

Çift o dönem "Bennifer" olarak adlandırılıyordu.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

Nikahları tam 18 yıl sonra gerçekleşti.

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Jennifer Lopez, Ben Affleck, Instagram, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı - Son Dakika


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