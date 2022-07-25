Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck ile geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta evlendi. Lopez, evliliğini Instagram'da duyurdu, paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" dedi.

Yıldız şarkıcının bu paylaşımı hayranlarına büyük sürpriz oldu.

Ünlü çift balayı için Fransa'nın başkenti Paris'i tercih etti. Paris'te Seine Nehri'nde gezintiye çıkan çiftten Ben Affleck gezintideyken güvertede uyuya kaldı.

Elinde telefon ağzı açık şekilde uyuklayan Affleck'in bu halini gören sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlar yaptı.

Çift, başrolünde beraber rol aldıkları, 2002 yılında çekimine başlanan ve 2003'te vizyona giren Gigli filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu.

2003 yılında nişanlanan çift, "sürekli medyanın dikkatine maruz kaldıklarını" dile getirerek 2004 yılında ayrılmıştı.

Çift o dönem "Bennifer" olarak adlandırılıyordu.

Nikahları tam 18 yıl sonra gerçekleşti.