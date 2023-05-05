Geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu

05.05.2023 13:26

23 yaşındaki Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, bu yılın başlarında geçirdiği bir kazanın ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bitkisel hayata giren güzel model, yaşam desteğini kapatma kararı alındıktan sonra hayata gözlerini yumdu.

Avustralya Sidney'de yaşayan model Sienna Weir, bu yılın başlarında geçirdiği ciddi bir kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı.

YAŞAM DESTEK MAKİNASI KAPATILDI

Genç modelin, alınan kararla yaşam destek makinesi 4 Mayıs Perşembe günü kapatıldı. Sienna, 2022'de Avustralya Kainat Güzeli'nin 27 finalistinden biriydi. Sienna Weir, 23 yaşında yaşama veda etti.

Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli, 23 yaşında hayatını kaybetti

ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Genç yaşta hayatını kaybeden güzel modelin ölümü ailesi, arkadaşlarını ve sevgilisini yasa boğdu. Aşkının ölümüyle yıkılan Tom Bull, modelin son paylaşımına "Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik" dedi. Fotoğrafçısı Chris Dwyer şu yorumu yaptı: "Seni çok özledim lil gremlin."

Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli, 23 yaşında hayatını kaybetti
Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli, 23 yaşında hayatını kaybetti
Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli, 23 yaşında hayatını kaybetti
Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli, 23 yaşında hayatını kaybetti
Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli, 23 yaşında hayatını kaybetti
Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli, 23 yaşında hayatını kaybetti
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Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti, 23 yaşında hayatını kaybetti Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti, 23 yaşında hayatını kaybetti

Avustralya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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