Avustralya Sidney'de yaşayan model Sienna Weir, bu yılın başlarında geçirdiği ciddi bir kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Genç modelin, alınan kararla yaşam destek makinesi 4 Mayıs Perşembe günü kapatıldı. Sienna, 2022'de Avustralya Kainat Güzeli'nin 27 finalistinden biriydi. Sienna Weir, 23 yaşında yaşama veda etti.
Genç yaşta hayatını kaybeden güzel modelin ölümü ailesi, arkadaşlarını ve sevgilisini yasa boğdu. Aşkının ölümüyle yıkılan Tom Bull, modelin son paylaşımına "Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik" dedi. Fotoğrafçısı Chris Dwyer şu yorumu yaptı: "Seni çok özledim lil gremlin."
Son Dakika › Magazin › Geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika